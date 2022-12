Affaire Amy Ndiaye Gniby : L'audience a été retenue et sera jugée dans quelques heures

Malgré les menaces et protestations, l'affaire Amy Ndiaye Gniby, opposant les députés Massata Samb et Mamadou Niang a été appelée à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar ce lundi 19 décembre 2022. A cet effet, le dossier est en état sera jugé dans quelques heures par le juge Amath Sy. Une décision surprenante pour les uns et les autres qui craignaient le renvoi vu que c'est une affaire nouvelle.



Pour rappel, les deux parlementaires Massata Samb et Mamadou Niang ont été placés sous mandat de dépôt le jeudi 15 décembre suite à une convocation de la Division des Investigations Criminelles sur l'agression supposée de leur collègue Amy Ndiaye Gniby au sein de l’hémicycle alors qu'elle serait enceinte de 9 semaines. Nous y reviendrons...