Aéroport Blaise Diagne : Les talibés thiantacounes «en feu», des membres de la famille de Cheikh Béthio exfiltrés

Les talibés du défunt Cheikh Béthio Thioune ont mis leur menace à exécution. Ils ont assailli la zone fret de l’aéroport Blaise Diagne qui doit accueillir dans quelques moments la dépouille du guide religieux. Problème : ces talibés s’opposent catégoriquement à laisser la dépouille du défunt être inhumée à Touba. Selon notre correspondant à l’aéroport, des membres de la famille du Cheikh ont même été exfiltrés et mis en sécurité dans une pièce à l'intérieur de l’aéroport. On craindrait pour leurs vies. Une situation qui rappelle à bien des égards, le cas de Sidy Lamine Niass, qui avait valu une confrontation entre la famille qui voulait l’inhumer à Dakar et ses talibés qui réclamaient son enterrement à Léona Niassène...