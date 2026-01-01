Adresse à la nation : « Un discours déconnecté de la réalité sénégalaise », selon le commissaire Keïta


Adresse à la nation : « Un discours déconnecté de la réalité sénégalaise », selon le commissaire Keïta

Dans une intervention suite à la sortie du Chef de l’Etat qui s’est adressé à la nation hier en marge de la fin d’année, l’ancien commissaire Cheikhouna Keïta a dénoncé « un exercice protocolaire qui occulte les véritables défis auxquels le Sénégal est confronté. » Tout en reconnaissant l’importance symbolique du discours présidentiel comme tradition, le commissaire Keita estime que le contenu est complètement en déphasage de la réalité dans laquelle nous vivons aujourd’hui. 

 

Pour le responsable politique de l'Alliance pour la République, le discours présidentiel se limite à « consacrer une tradition » sans aborder les crises multiples qui secouent le pays. « C’est un bilan qui survole la situation réelle du Sénégal actuellement », a-t-il confié au bout du téléphone. Il pointe du doigt des projections économiques qu’il juge « déconnectées des réalités par rapport à ce que le Sénégal peut se permettre de faire. »

 

L’un des reproches majeurs adressés au président concerne l’omission de la crise politique actuelle au sommet de l’Etat. Selon Cheikhouna Keita, « le Sénégal traverse une crise politique forte et fondamentale qui grève vraiment la marche et le bon fonctionnement de l’État avec des conséquences économiques directes. » Face à cette situation, le commissaire estime que le chef de l’État aurait dû saisir cette tribune pour crever l’abcès, d’autant plus qu’il a lui-même évoqué en fin de discours « sa volonté de réunir les Sénégalais, sa volonté de réconciliation par rapport à tout ce qui se passe au Sénégal aujourd’hui ». 

 

Pour l’ancien directeur de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), plutôt que de présenter un bilan et des projections par rapport à la situation économique et politique du Sénégal, le président aurait dû opter pour un discours de vérité permettant d’identifier et de résoudre « toutes les sources de conflit qui sont aujourd’hui une gangrène et qui empêchent de fonctionner ». 

 

Le commissaire n’a pas manqué de souligner les contradictions entre les engagements initiaux du régime et sa gestion actuelle : « un régime qui a fondé sa démarche sur des ruptures nous vient aujourd’hui avec une projection de bilan et d’orientation qui n’est pas fondée sur des projets, qui n’est pas fondée sur des réalités. »

Autres articles
Jeudi 1 Janvier 2026
Dakaractu


Dans la même rubrique :
Manque de graines à la Sonacos Lyndiane : Les travailleurs saisonniers sollicitent l'assistance de l'État et tirent sur les étrangers.

Manque de graines à la Sonacos Lyndiane : Les travailleurs saisonniers sollicitent l'assistance de l'État et tirent sur les étrangers. - 28/03/2023

Sénégal: la formation d'un nouveau gouvernement interviendra demain à 12h

Sénégal: la formation d'un nouveau gouvernement interviendra demain à 12h - 16/09/2022

Décharge de Mbeubeuss et de Gandon : L’État a pied-d’œuvre pour soulager les populations qui vivent avec ces bombes écologiques

Décharge de Mbeubeuss et de Gandon : L’État a pied-d’œuvre pour soulager les populations qui vivent avec ces bombes écologiques - 12/08/2022

Tivaouane / Maouloud 2021 : Le Groupe Auchan apporte sa contribution en denrées alimentaires.

Tivaouane / Maouloud 2021 : Le Groupe Auchan apporte sa contribution en denrées alimentaires. - 14/10/2021

Fika / Cheikh Al Islam El Hadj Ibrahima Niass, parrain de la 06 édition : Le comité d'organisation reçu par le Khalife de Médina Baye.

Fika / Cheikh Al Islam El Hadj Ibrahima Niass, parrain de la 06 édition : Le comité d'organisation reçu par le Khalife de Médina Baye. - 06/10/2021

Protection des enfants : 6 centres d’accueil bénéficient d’un don de matériel pour faire face à la Covid-19.

Protection des enfants : 6 centres d’accueil bénéficient d’un don de matériel pour faire face à la Covid-19. - 07/07/2021

Saisie d’armes blanches à l’UCAD : « À chaque fois qu’on aura pris un étudiant avec une arme blanche... On va le poursuivre devant les juridictions ».( Cheikh O. Anne, MESRI)

Saisie d’armes blanches à l’UCAD : « À chaque fois qu’on aura pris un étudiant avec une arme blanche... On va le poursuivre devant les juridictions ».( Cheikh O. Anne, MESRI) - 23/02/2021

Thiès : Des jeunes de Randoulène s'engagent auprès du leader de « Siggi Jotna ».

Thiès : Des jeunes de Randoulène s'engagent auprès du leader de « Siggi Jotna ». - 21/02/2021

Grève des transporteurs : Des avancées ont découlé des concertations entre l'État et les grévistes.

Grève des transporteurs : Des avancées ont découlé des concertations entre l'État et les grévistes. - 03/01/2021

Résilience face à la Covid-19 : Le ministre Ndeye Saly Diop Dieng soutient l'ACF dans la guerre sanitaire.

Résilience face à la Covid-19 : Le ministre Ndeye Saly Diop Dieng soutient l'ACF dans la guerre sanitaire. - 19/11/2020

Pointe Sarène : « Où est est-ce que Ousmane Sonko a pris ses semences? Il aurait dû nous demander des semences! » (Ministre de l'agriculture Moussa Baldé)

Pointe Sarène : « Où est est-ce que Ousmane Sonko a pris ses semences? Il aurait dû nous demander des semences! » (Ministre de l'agriculture Moussa Baldé) - 19/10/2020

Seydina Thioune, fils de Cheikh Béthio : « Les erreurs que les thiantacounes devraient éviter »

Seydina Thioune, fils de Cheikh Béthio : « Les erreurs que les thiantacounes devraient éviter » - 21/07/2020

Lutte contre le covid-19 : Les acteurs de l'éducation, réunis autour de la Cosydep, sensibilisent.

Lutte contre le covid-19 : Les acteurs de l'éducation, réunis autour de la Cosydep, sensibilisent. - 05/04/2020

Thies / Inauguration des réservoirs d'eau stratégiques : Serigne Mbaye Thiam promet de connecter certains villages à l'hydraulique urbaine.

Thies / Inauguration des réservoirs d'eau stratégiques : Serigne Mbaye Thiam promet de connecter certains villages à l'hydraulique urbaine. - 20/01/2020

Assemblée nationale / Awa Guèye :

Assemblée nationale / Awa Guèye : "La loi criminalisant le viol sera encadrée par les députés et sera votée à l’unanimité" - 12/12/2019

MBOUR :

MBOUR : "Le président Macky Sall a usé de son leadership pour implanter la finance islamique dans l'espace monétaire Africain"(Yaye Fatou Diagne, patronne de Promise) - 05/12/2019

Saint-Louis / Taux de prévalence du Cancer :

Saint-Louis / Taux de prévalence du Cancer : "8.000 nouveaux cas chaque année avec une mortalité très élevée 70%" - 13/10/2019

Réalisation du Mémorial de Gorée : Le contrat de réalisation de ce monument historique paraphé

Réalisation du Mémorial de Gorée : Le contrat de réalisation de ce monument historique paraphé - 20/09/2019

(TOUBA) GUÉDÉ 2019 / Défilé de leaders politiques chez Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre... Appel à l'Union des coeurs

(TOUBA) GUÉDÉ 2019 / Défilé de leaders politiques chez Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre... Appel à l'Union des coeurs - 04/09/2019

Amélioration de la compétitivité des entreprises Africaines : L’ANRSA lance sa 4ème édition du SARIS.

Amélioration de la compétitivité des entreprises Africaines : L’ANRSA lance sa 4ème édition du SARIS. - 29/07/2019

Toubab Dialaw/Ecole des Sables :

Toubab Dialaw/Ecole des Sables : "Senghor est notre équipe nationale à lui tout seul" Mamadou Lamine Sall (poète) - 21/07/2019

Ucad : Le Dr Macoumba Diouf offre un Ndogou aux étudiants de sa commune.

Ucad : Le Dr Macoumba Diouf offre un Ndogou aux étudiants de sa commune. - 01/06/2019

Tambacounda : L’AIS, pour

Tambacounda : L’AIS, pour "l'application stricte de la peine de mort" - 27/05/2019

Incendie sur l'avenue Émile Badiane : plusieurs cantines réduites en cendres

Incendie sur l'avenue Émile Badiane : plusieurs cantines réduites en cendres - 11/05/2019

Présidentielle 2019 / Fatick : Thérèse Faye recadre Sonko et Idy

Présidentielle 2019 / Fatick : Thérèse Faye recadre Sonko et Idy - 11/02/2019

Appel à candidature pour notre liste aux Législatives du 30 juillet 2017 (Par Mamadou Sy Tounkara)

Appel à candidature pour notre liste aux Législatives du 30 juillet 2017 (Par Mamadou Sy Tounkara) - 25/03/2017

Transgambienne : Qualifiant le ferry de « corbillard flottant », Les routiers déterminés à poursuivre le contournement - 12/05/2016

Page Facebook de Abdou Khadre LO : GAME CHANGER

Page Facebook de Abdou Khadre LO : GAME CHANGER - 09/05/2016

Rencontre nocturne à Porokhane entre Macky Sall et Samuel Sarr : Ce qui s’est réellement passé…

Rencontre nocturne à Porokhane entre Macky Sall et Samuel Sarr : Ce qui s’est réellement passé… - 17/03/2016

L'INCAPABLE NOTOIRE DE IDRISSA

L'INCAPABLE NOTOIRE DE IDRISSA - 22/05/2015

RSS Syndication