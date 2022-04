Adoption du projet de loi n° 21/ 2021 : « C’est une loi qui encadre les conditions des réfugiés et apatrides » (Me Malick Sall)

L’Assemblée nationale a adopté ce matin le projet de loi n° 21/2021 portant statut des réfugiés et des apatrides. Avec cette nouvelle loi, l’État du Sénégal montre son attachement aux lois et règlements régis par la communauté internationale pour protéger le réfugié.



« Notre pays est en phase avec la communauté internationale. C’est pour cela que ces projets de lois viennent d'être adoptés, qui encadrent les conditions dans lesquelles les apatrides ou les réfugiés peuvent être reçus dans notre pays. Le Sénégal a toujours été un pays d'accueil et du temps de Senghor, beaucoup de chefs d’État qui avaient des problèmes dans leurs pays, venaient se réfugier au Sénégal », renseignera le ministre de la justice et garde des sceaux, Me Malick Sall, face aux parlementaires.



Toutefois, précisera encore le ministre de la justice, dans ce contexte marqué par le banditisme transfrontalier, le Sénégal a pris également des dispositions nécessaires pour se protéger.



« Nous sommes dans un monde très compliqué et il arrive que tous les réfugiés ne soient pas des saints, c'est pour cela que l’État a pris également des dispositions pour se protéger et protéger la sécurité publique pour déterminer le temps et les conditions que les réfugiés peuvent déposer leurs dossiers. Les réfugiés auront les mêmes droits et obligations que les nationaux... »