Adoption du guichet unique portuaire : Acteurs et autorités saluent un système d'informatisation performant et sécurisé

Le Port autonome de Dakar a lancé le Guichet unique portuaire ce mercredi 06 décembre 2023 qui doit en principe permettre la mise en œuvre et l’exploitation d’un système d’information qui automatise, optimise et sécurise les processus métiers des acteurs privés et publics d'une communauté portuaire sous la forme de concession. Une opportunité saluée par les parties prenantes car dit-on que le Sénégal a très tôt commencé à digitaliser les formalités du commerce extérieur avec le guichet unique Orbus en 2004 et les efforts de la douane 1990 sur l’information de toute la chaîne de dédouanement.





« Aujourd’hui nous arrivons au dernier maillon parce que nous sortions du papier en sortant de la forme manuelle pour le guichet unique portuaire avec le QR code. Nous allons avoir plus de performances. Nous allons avoir des données statistiques pour mesurer cette performance. Nous allons avoir l’intégrité avec le QR code de toute l’information » explique Bara Tall représentant des acteurs portuaires à la rencontre de lancement.



Cependant, il ajoute pour saluer ce palier franchi par les autorités portuaires que dit-il, le papier qui est un élément assez facile à falsifier et à dupliquer va disparaître de la chaîne et nous aurons des données électroniques du début à la fin. Cela va faire du Sénégal un des rares pays au monde à avoir cette chaîne intégrale depuis en amont le guichet unique formalité jusqu’en aval le guichet unique portuaire…