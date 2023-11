Adji Mbergane Kanouté, vice-présidente du GP BBY: « Le Président Macky Sall a redynamisé l’agriculture »

« L’augmentation de la production, la levée des contraintes dans la production de riz, l’amélioration de la productivité dans l’agriculture, les équipements destinés aux agriculteurs etc. » autant de réalisations que la vice-présidente du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar soulignera face au ministre de l’agriculture, Samba Ndiobene Ka qui défendait son budget qui est à plus de 219 milliards de francs CFA pour l’année 2024.



Adji Mbergane Kanouté, pour avoir fait le tour du territoire national et rencontré des acteurs du monde agricole, remarque ce changement significatif dans le secteur qui reste dynamique grâce « à la politique affinée au plan Sénégal émergent ».











Cheikh S. FALL