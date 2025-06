Adja Khar Mbaye Madiaga dévoile un message touchant : Rufisque l’immortalise et réveille la fierté culturelle

Le mot de gratitude d'Adja Khar Mbaye Madiaga, délivré par son représentant et diffusé par Dakaractu, a touché les médias sociaux et provoqué une profonde émotion à Rufisque et au-delà. Dans ce récit émouvant, la chanteuse exprime sa grande reconnaissance envers le maire Omar Cissé et le conseil municipal pour l'honneur qui lui a été accordé lors de l'ouverture de la Maison des Arts et de la Culture, qui porte désormais son nom. Elle met l'accent sur la valeur inestimable de ce monument, qui sert de guide pour les artistes et les amateurs de culture, et insiste avec vigueur sur le fait que l'art, généralement négligé, est un élément crucial pour la cohésion sociale et l'édification nationale. Ce communiqué largement diffusé souligne la fusion entre l'artiste et son environnement urbain, tout en appelant à une reconnaissance pérenne des intervenants culturels.







Ce témoignage personnel d'Adja Khar Mbaye Madiaga, reçu par Dakaractu, va au-delà d'une simple gratitude pour devenir une ardente défense de la reconnaissance des artistes sénégalais qui sont souvent négligés après leur apogée. En marquant son nom sur la Maison des Arts et de la Culture, Rufisque laisse son empreinte dans la roche et dans les âmes, renforçant un avenir partagé profondément ancré en histoire et en culture. Ce message, chargé d'émotion et de sagesse, se présente comme une invitation à poursuivre l'œuvre artistique et à honorer la diversité culturelle du Sénégal.