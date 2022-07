Accord entre Kiev et Moscou sur la libération des céréales : Un succès diplomatique de Macky Sall ?

Le président de la République Macky Sall, accompagné du président de la commission de l’Union africaine Moussa Faki Mahamat, en début du mois de juin dernier, s’était rendu en Russie, à Sotchi. Une visite effectuée par le président en exercice de l’Union Africaine dans le cadre des efforts pour une accalmie en Ukraine. Conscient de l’impact de cette guerre entre la Russie et l’Ukraine sur les 25 pays africains, notamment dans le domaine de l’importation de blé, le président Macky Sall avait jugé nécessaire de faire ce déplacement au nom de l’Afrique. Visiblement, ses efforts semblent porter leurs fruits.



« Je félicite les présidents Erdogan, Poutine et Zelensky ainsi que le secrétaire général de l’Onu pour la signature ce 22 juillet 2022 à Istanbul, des accords sur l’exportation des céréales et des produits agricoles. C’était l’objectif de la mission que j’avais conduite à Sotchi le 3 juin dernier. » Cette expression vient effectivement du président en exercice de l’Union Africaine, Macky Sall.



L'Ukraine et la Russie ont fini vendredi par signer, avec la Turquie et l'Onu, l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes en mer Noire, lors d'une cérémonie inédite entre pays en guerre. Kiev et Moscou ont paraphé deux textes identiques mais séparés, à la demande de l'Ukraine qui refusait de co-signer un document avec la Russie.



Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres avait indiqué, le 13 juillet dernier, que les négociations tenues à Istanbul entre l'Ukraine et la Russie sur la libération des céréales bloquées sur le sol ukrainien et pour faciliter l'exportation de grains et engrais russes étaient une "lueur d'espoir" pour le monde. Ainsi, le président de la République du Sénégal, par ailleurs, président en exercice de l’Union Afrique, voit ses efforts diplomatiques réussir avec cette signature qui profitera naturellement à tout le continent.