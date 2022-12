Accompagnement des marchands ambulants : Le CICES et la ville de Dakar s'engagent à organiser des foires

Le directeur général du centre international de commerce extérieur de Dakar n'est pas allé par quatre chemins pour fustiger l'occupation illégale et anarchique de la voirie de la capitale. Devant le maire de la ville de Dakar, Salihou Kéïta tranche. "Dakar est frappée par l'occupation illégale et l'anarchie qui règne sur la voie publique du fait du commerce de rue. Ici on a un pavillon dédié au secteur informel".

D'ailleurs, il lance un appel au maire pour accompagner les acteurs du secteur informel. "On doit aider le secteur informel à se formaliserer et se professionnaliser. On peut organiser des foires ici au niveau du CICES et libérer la voie publique". Une invite aussitôt acceptée par le maire qui s'engage à organiser autant de fois que nécessaire des foires pour accompagner cette couche...