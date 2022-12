Accident en face SDE sur la route de l'Aéroport : Un «Car rapide» heurte un particulier et fait 18 blessés dont deux graves...

Scène d’horreur sur la route de l'aéroport dans le sens Patte d'Oie- Aéroport, à hauteur de l’autopont en face des bureaux de la SDE. Ce 16 décembre, un car Ndiaga Ndiaye roulant à vive allure, a vu ses freins lâcher. Il a ainsi cogné une véhicule particulier qui roulait dans la même direction. Le car s'est retrouvé avec les quatre roues en l'air faisant plus de 18 blessés, dont deux dans un état grave. Les sapeurs-pompiers sont venus rapidement sur les lieux et ont pris toutes les précautions pour prendre en charge les blessés...



D’après un témoin contacté par Dakaractu, le chauffeur du transport en commun a perdu le contrôle et ne serait pas lucide au moment des faits.