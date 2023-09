Académie Internationale des Métiers de l’Aviation Civile (AIMAC): L’école d’excellence accueille ses nouveaux lauréats

L’Académie Internationale des Métiers de l’Aviation Civile (AIMAC), créée par AIBD SA en collaboration avec l’Armée de l’Air, a accueilli, ce vendredi des lauréats du Concours général 2023. Après une présentation de l’AIMAC, une exposition statique des avions et hélicoptères, ils se sont enrichis, avec enthousiasme, d’une gratifiante expérience avec des simulateurs de dernière génération ; une immersion bien appréciée par la lauréate Léna Mariam Sall, élève en classe de terminale S2, « heureuse et fière de constater que le Sénégal consacre des investissements importants à la formation des futures générations de pilotes et de techniciens en maintenance aéronautique ». Cette passionnée d’intelligence artificielle n’exclut pas de s’y fabriquer un destin professionnel dans le futur.



C’est aussi l’ardent désir d’Ahmad Bachir Touré, lauréat et élève au Prytanée militaire « marqué par cette visite instructive » ; lui dont le tendre rêve a toujours été de devenir pilote. « J’espère revenir à l’AIMAC en tant que pensionnaire », confie-t-il, enthousiaste comme bien d’autres lauréats. Babacar Samb et Chérif Sow, respectivement élève pilote et élève technicien en maintenance aéronautique à l’AIMAC les y incitent fortement pour avoir la chance, comme eux, de vivre cette expérience à la fois passionnante et exaltante dans ce centre d’excellente qui accueillent 54 élèves (24 pilotes et 30 techniciens de maintenance) après un rigoureux processus de sélection.



Le Lieutenant-colonel Ousmane Ngom, commandant de la Base Ecole de Thiès et de l’Ecole de l’Armée de l’Air, qui abrite l’AIMAC, magnifie ces investissements conséquents sur le capital humain. M. Ngom considère le secteur de l’aviation comme un levier de développement et ces jeunes ont « une belle partition à jouer dans cette aventure ». Cette belle jeunesse qui, aux yeux de Mme Aida Seck Ndiaye, Directrice exécutive en charge des projets du hub aérien et Directrice de l’AIMAC, constitue l’étendard de l’ambition de faire du Sénégal le premier hub aérien de la sous-région à l’horizon 2025.



Représentée par ces lauréats, elle doit constituer, de son point de vue, le vecteur de ce noble objectif de faire de notre pays une référence en matière de capital humain bien formé dans les métiers des transports aériens. « Cette formation de pilotes et de techniciens en maintenance aéronautique est dispensée selon les meilleurs standards internationaux. C’est une formation certifiée EASA, reconnue par les plus hautes autorités de l’aviation civile. Et au-delà du marché national, les élèves auront l’opportunité d’intégrer un marché beaucoup plus vaste », souligne Mme Ndiaye, satisfaite de l’engouement suscité par l’AIMAC auprès des lauréats. A terme, le campus aura une capacité d’accueil de 600 élèves et abritera un centre de recherche pour explorer des univers plus ambitieux.



Dans un premier temps, l’AIMAC, un des projets phares de la stratégie du hub aérien, vise à mettre en place un pôle international d’excellence en vue de former des pilotes et des techniciens en maintenance aéronautique pour le compte de la compagnie nationale Air Sénégal. Aussi, elle ambitionne de couvrir les besoins nationaux et régionaux et de se positionner comme une académie d’excellence qui saura accompagner les enjeux de l’aviation civile en Afrique en matière de formation de ressources humaines.