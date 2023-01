Abdoulaye Seydou Sow (maire de Kaffrine) : « C’est un accident très grave! »

Le maire de Kaffrine, par ailleurs ministre de l’urbanisme, de l’hygiène publique et du logement, Abdoulaye Seydou Sow a réagi à l’accident qui s’est produit ce dimanche dans sa commune. Le maire qui s’était déployé sur les lieux après le choc, peine à trouver les mots pour qualifier la gravité de l’accident. « C’est dur, il n’a pas un mot plus grave que dur et c’est un accident très grave », a lancé l’édile de Kaffrine.



Par ailleurs, Abdoulaye Seydou Sow annonce que le gouvernement sera au côté des familles des victimes pour les accompagner. Il souligne également que le gouvernement est attendu ce dimanche à Kaffrine. « C’est aussi la volonté divine, mais au-delà de la volonté divine il y a aussi des mesures à prendre et le gouvernement sera là. Parce que 40 morts... C’est le lieu de remercier toute l’administration territoriale, le sous-préfet et l’ensemble de ses divers services qui ont pris à bras le corps la situation pour les premiers secours... »