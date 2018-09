Abdidjan : L’université de San Pedro, d’un coût de 95 milliards, ouvrira en septembre 2020

Selon le ministre ivoirien de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Albert Toikeusse Mabri, l’ouverture pour la rentrée de septembre 2020 de cette université dont le projet a fait l’objet d’une signature de convention, lundi, entre le gouvernement ivoirien et le groupe panafricain Envol Immobilier permettra de «désengorger les universités existantes et d’améliorer le taux d’accès de formation en lien avec les grandes activités économiques» de la région.

Ainsi, ce temple du savoir sera spécialisé, poursuit le ministre, dans les domaines de la «construction navale, du développement des ressources halieutiques, du génie civil et du tourisme ».

Le Président du Conseil d’administration de « Envol Immobilier », l’économiste Madani Tall s’est réjoui de la confiance des autorités ivoiriennes. « Ce projet est extrêmement important pour la Côte d’Ivoire. Nous nous engageons à respecter les délais, à faire un projet dans lequel vous serez tous fiers », a rassuré l’ex-directeur des Opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire.

Le premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly a pour sa part rassuré que son gouvernement fera « tout pour que les diligences côté Etat soient remplies à bonne date ».

Le lancement des travaux qui coûteront 95 milliards FCFA est prévu en octobre prochain.