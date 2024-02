"Aar Sunu élection Thiès exige le départ de Macky ce 02 Avril, "Na dem na dem, bou demoul gniou guené ko"

Des.membres de l'opposition et de "Aar Sunu élection" ont procédé à une marche pacifique dans certaines artères de la cité du rail. Ils ont terminé leur marche à la place Mamadou Dia. Ces derniers ont fait leurs déclarations pour le départ du Président Macky Sall ce 02 Avril et la tenue de la présidentielle. "Nous disons à Macky Sall; Terminus le 02 Avril. Nous souhaitons qu'il s'en aille pour qu'on puisse organiser une élection libre et transparente. S'il ne quitte pas le pouvoir ce 02 Avril, nous irons le déloger du Palais présidentiel comme il l'avait instruit à Abdoulaye Wade", a lancé une militante du Pastef à Thiès. Pour un autre membre de "Aar Sunu élection", " le Président Macky Sall a déjà montré ses preuves, à partir du 02 Avril, Macky Sall ne sera plus notre président. Il n'a qu'à s'en aller et nous laisser notre pays". "N'a dem, na dem, bou demoul gniou.guené ko".