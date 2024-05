ARMÉE / 1er lot de camions de transport de troupe : Le CEMGA dote le Bat Train de moyens logistiques pour augmenter sa capacité opérationnelle

Le Chef d’état-major des armées (CEMGA) a procédé ce mercredi 29 mai 2024 au lancement de la formation maintenance et conduite de camion Mercedes au Bat Train.

« C’est une occasion pour le bataillon du train de retrouver ses métiers. C’est un outil de combat qui vous est confié et qui appartient à toutes les armées ».



Le général de corps d’armées face aux troupes du Bat Train rappelle que ces camions qui prennent chacun 30 personnes et au nombre de 10 pour le premier lot, serviront à renouveler le parc pour augmenter sa capacité opérationnelle.



« Il y a quelques mois, j’étais de passage ici et je vous avais promis un des axes du commandement qui consiste à restaurer les capacités du bataillon du train. Le bataillon du train est l’arme qui permet au commandement d’assurer le mouvement de toutes nos unités en temps de paix, en temps de crise ou de guerre », dit le CEMGA.



Poursuivant son propos, le général magnifie le rôle du bataillon du train au sein des armées et de la République. « C’est aussi un bataillon qui joue un rôle très important en soutien au service public puisque beaucoup de missions de l’État, lui sont confiées. Ces dernières années, le parc a souffert d’un déficit assez grave et il était question de le restaurer. C'est juste le premier jet qui va nous permettre de le combler mais va aider largement dans la projection des troupes dans les conditions civilisées. »



Le général de noter que ce programme de transport sera complété par la restauration des capacités de transport public en bus pour pouvoir assurer les prestations habituelles en zone.