ARABIE SAOUDITE / Al-Nassr perd devant Al-Ahli aux penalties… Édouard Mendy arrête un tir décisif et prive la Supercoupe à Sadio Mané

Dans un match haletant conclu sur un score de 2-2, Al-Nassr avait pourtant pris l’avantage à deux reprises grâce à Cristiano Ronaldo et Marcelo Brozovic. Mais Al-Ahli est revenu à chaque fois, notamment par Franck Kessié et Roger Ibañez.
Lors de la séance de tirs au but, Édouard Mendy s’est illustré en repoussant le penalty d’Al-Khaibari, permettant à Galeno de sceller la victoire 5-3 pour Al-Ahli. Une performance héroïque du gardien sénégalais, élu joueur du match.
Il prive ainsi Sadio Mané, absent à cause d’un carton rouge écopé la veille, de ce titre.
