APR: La motion de soutien des républicains à leur leader Macky Sall

Le secrétariat exécutif national de l’alliance pour la république s’est réuni ce mercredi sous la présidence de Macky Sall, leader de l’Apr.



*Considérant que le Président Macky Sall, par ses exceptionnelles réalisations, à déjà marqué pour toujours l'Histoire du Sénégal,



*Considérant que le leadership du Président Macky Sall au triple plan national, continental et mondial a rendu fiers nos compatriotes



*Estimant que le Président Macky Sall vient de témoigner, si besoin en était encore, de son profond attachement à notre pays et à son devenir, et jugeant que sa décision historique de ne pas se présenter à l'élection présidentielle du 25 février 2024, est l'une des expressions les plus emblématiques de sa carrure d'Homme d'Etat majeur du 21ème Siècle, prend les décisions suivantes :



Il renouvelle son soutien total et sa confiance au Président Macky Sall en lui laissant le soin de proposer au parti et à la Coalition Benno leur candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024. D’autre part, le SEN de l’Apr exhorte les militants et responsables à renforcer l'unité du Parti dans un BBY consolidé et dans la Grande Coalition de Majorité renforcée et rend un hommage solennel au Président Macky Sall, le plus grand Serviteur de la Nation, que le Sénégal ait connu.