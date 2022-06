ALERTE DU SYNDICAT AUTONOME POUR LA RECHERCHE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE (SARAA) : « Nous déplorons le manque de communication du DG et de son Staff, la non transparence... »

Il y a à peine deux mois, en mars 2022, les syndicalistes de l’Institut de recherche agricole (Isra), dénonçaient la politique de gestion de la direction générale, basée « sur le diktat d'une administration qui n'accompagne pas les enjeux de la recherche, sans aucune vision pour son rayonnement, encore moins pour le développement du secteur agricole ». Ce mardi 14 juin 2022, le syndicat autonome des chercheurs agricoles et de l'agro-alimentaire a tenu un point de presse pour déplorer le manque de communication et la non transparence de la direction générale de l'ISRA.



Selon le syndicat, cette direction qui avait cristallisé tous les espoirs de tous les agents, est en train de montrer ses limites, entraînant des départs de chercheurs vers d'autres institutions nationales, régionales et internationales. Ces limites aujourd'hui se reflètent dans leurs capacités à répondre à une commande présidentielle.



En effet, le document sur la transformation de la recherche agricole n'a jusqu'ici pas été partagé. Le document sur le statut du chercheur produit consensuellement fait l'objet d'un blocus, quant au règlement d'établissement, il n'est toujours pas finalisé et demeure confisqué par la Direction Générale. Tout est entre les mains du DG qui ne respecte, ni les directives du Président de la République qui demande des documents élaborés « dans le consensus », encore moins les délais.



« Nous déplorons le manque de communication du DG et son Staff, la non transparence...une chose que nous jugeons incorrecte, du fait d'avoir gardé ce document sur des raisons qui ne sont pas vraiment définies » a déclaré, le SG du SARAA, le Dr Mame Farma Ndiaye.



Elle terminera par affirmer qu'à la sortie de la rencontre avec le MAER, nous obtiendrons gain de cause, parce que nous n'espérons pas partir en grève. Le MAER sait très bien le rôle que les chercheurs jouent dans l'agriculture au Sénégal, c'est pourquoi il a confié cette tâche à l'ISRA...