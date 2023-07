AIBD : Assane Mbaye accuse le ministre Doudou Kâ d'inciter le DG Abdoulaye Dièye à manœuvrer en zone de turbulence

Le coordonnateur de la plateforme "tous pour un seul candidat", Assane Mbaye par ailleurs responsable Aperiste à Thiès est très remonté contre le ministre des transports aériens, Doudou Kâ qu'il accuse de mettre des bâtons dans les roues du DG de l'AIBD Abdoulaye Dièye. "Mon cher Doudou vous ne pouvez pas être ministre des transports aériens et en même temps directeur général de l'AIBD car, Macky a déjà choisi Abdoulaye Dièye", estime-t-il. Selon lui, le ministre des transports aériens, "adopte une attitude déplorable. Son comportement, visant à bloquer les partenaires du nouveau DG Abdoulaye Dièye et à ternir l'image de ce dernier, est totalement inacceptable. 15 jours avant la prise de fonction du nouveau DG. le budget de fonctionnement de AIBD a connu des difficultés et 70 personnes non qualifiées ont été recrutées avec des CDI.



Pour Assane Mbaye, "le nouveau DG de l'AIBD a prouvé sa valeur et son talent, et c'est pour cette raison que le Président a placé sa confiance en lui. C'est un chef d'entreprise émérite doublé d'un politique très serviable qui ne travaille que pour servir le Président Macky Sall et les concitoyens. Ces manœuvres malsaines sont à bannir au sein de BBY au profit de l'unité et de la solidarité dans l'action". De l'avis de M.Mbaye, "il est temps que la vérité éclate". "Il est impératif que les autorités compétentes soient informées de cette situation afin qu'ils puissent prendre les mesures appropriées et empêcher le ministre des transports aériens de nuire davantage l'entreprise et son nouveau DG", a-t-il craché.