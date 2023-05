AIBD : 161 prestataires de l’ex-ADS régularisés

Conscient de la précarité et sensible des revendications des syndicats des travailleurs des aéroports, le directeur général de l’aéroport international Blaise Diagne a recruté 161 prestataires de l’ex ADS qui n’ont pas pu être reversés à l’Aibd SA après la fusion de ces deux structures.



« Ce sont des travailleurs de valeur qui ont toujours accompagné le Chef de l’Etats dans sa volonté de faire du Sénégal un hub aérien. Ils sont 161 travailleurs qui ont signé chacun un Cdi », a soutenu Abdoulaye Dieye, « je félicite mes prédécesseurs qui avaient à cœur de régler cette vieille revendication des partenaires sociaux. J'exhorte les nouvelles recrues à cultiver le patriotisme d'entreprise, à persévérer pour relever les défis du hub aérien » lance le Dg de l’Aibd SA.



Les nouvelles recrues ont magnifié ce geste du DG qui a mis ainsi à exécution les directives du Président Macky Sall. Ces prestataires, qui ont fait entre 10 et 32 ans de service, jouissent désormais d'un contrat à durée indéterminée (CDI).



Souleymane Diatta de la zone Est, à Tambacounda fait savoir que : " c’est un geste d’une grande portée pour nous. Nous sommes soulagés après des années dans la précarité ».



Le directeur M. Dieye promet de persévérer sur la voie de l'excellence pour manifester sa reconnaissance à AIBD SA.