AFROBASKET 2025 – Le Sénégal décroche le bronze face au Cameroun (98-72)

Battus en demi-finale par le Mali (87-80), les Lions du Sénégal ont su rebondir avec brio en remportant la petite finale de l’Afrobasket 2025. Opposés au Cameroun, ils se sont imposés avec autorité sur le score sans appel de 98 à 72, ce dimanche à Luanda.



Portés par un collectif solide et une défense agressive, les Sénégalais ont rapidement pris l’ascendant, ne laissant aucune chance aux Lions Indomptables. Brancou Badio, une nouvelle fois décisif, a été l’un des artisans majeurs de cette victoire, bien épaulé par Ibrahima Faye et Moustapha Diop.



Cette médaille de bronze vient récompenser un parcours intense et confirme la place du Sénégal parmi les grandes nations du basketball africain.