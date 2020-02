9ème journée Ligue 1 / Résultats complets et classement : Le TFC imprime un rythme de champion, Gorée émerge malgré la cascade de matches nuls...

Seuls neuf buts ont été inscrits ce week-end à l’issue de la 9 ème journée de la Ligue 1. Une moyenne relativement faible pour une journée marquée pour une série de matches nuls (4) dont trois nuls blancs (zéro but partout.) Trois équipes ont réussi à tirer leur épingle du jeu, il s’agit du leader Teungueth FC, du Jaraaf et de la surprenante équipe Goréenne qui a battu l’AS Pikine à domicile (2-0.)



Mis à part les Rufisquois qui sont en train de filer (7 victoires et deux nuls) vers un titre qui leur tend les bras, c’est quasiment le statu quo dans le reste du classement avec des équipes qui se tiennent de près (Quatre points d’écart entre le deuxième et le 7ème.) D’autre part deux points séparent le 8eme Niary Tally (10pts) et le dernier de la Ligue 1 le CNEPS (14ème, 8pts.)







Les résultats de la 9ème journée de L1 :



Gorée 2-0 AS Pikine



Stade de Mbour 1-1 Génération Foot



AS Douanes 0-0 Ndiambour



Diambars 0-1 Jaraaf



Teungueth FC 4-0 Mbour PC



Dakar Sacré-Cœur 0-0 NGB



Casa Sports 0-0 CNEPS