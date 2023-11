9ème Édition du FID : la présence des femmes dans les rangs des forces de défense et de sécurité hautement saluée

La participation des femmes dans les missions de maintien de la paix été vivement saluée en marge du forum international de sur la paix et la sécurité en Afrique tenu à Dakar.



En effet, un panel dénommé side events a été organisé ce Mardi pour magnifier et encourager cette population féminine estimée d'environ à 11% de femmes sénégalaises qui embrasse ces métiers de maintien de la paix et de la sécurité que ce soit les femmes policières, gendarmes ou encore militaires. Une occasion également saisie par cette population féminine qui participe aux opérations de défense et de sécurité, de manifester leur choix mais également de s'exprimer sur leurs conditions de travail en collaboration avec le monde masculin.