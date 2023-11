9e Ed. du FID : « ce forum est satisfait de la présence de haut niveau de représentation institutionnelle" (Ismaïla Madior Fall, MAESE)

Après avoir clôturé les travaux du forum international sur la paix et la sécurité en Afrique, le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur, Ismaïla Madior Fall a accordé à la presse nationale et internationale une conférence de presse pour échanger sur diverses interrogations portant sur l'organisation de ce rendez-vous international. Si d'aucun pense que le forum de Dakar consacré à la paix et la sécurité en Afrique n'a pas été honoré par une représentation institutionnelle de haut niveau, le ministre Ismaïla Madior Fall lui soutient totalement le contraire. "Le forum a toujours réuni une représentation institutionnelle de qualité. Il y a avait le Président Macky Sall et Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le président de République Islamique de Mauritanie. Ça a toujours été comme ça. Les chefs d'états vous savez parfois, ils ont envie de venir mais ils ont aussi des agendas qui les empêchent parfois d'être disponibles. Il arrive même qu'un président arrive le matin et repart le soir. Mais le plus important c'est que le Président Macky Sall nous a fait l'honneur d'être là. Et puis il y a aussi la représentation ministérielle et le chef du gouvernement', le premier Ministre de la République de Guinée Bissau, des ambassadeurs entre autres", a laissé entendre le ministre des affaires étrangères, persistant qu'à cet égard n'y a pas de problème de la représentation institutionnelle de haut niveau car, ce forum est satisfait de la présence de qualité de haut niveau de représentation institutionnelle. Le thème de cette 9ème édition du Forum international de Dakar sur la Paix et la sécurité en Afrique portant sur « l’Afrique des potentiels et des solutions face aux défis sécuritaires et à l’instabilité institutionnelle » contribue véritablement à la formulation des solutions africaines face aux défis du continent. C’est du moins l’avis du MAESE, Pr Ismaila Madior FALL, qui a présidé la cérémonie de clôture de ce forum. Ce dernier estime cependant que « Si on a pu réussir ce forum c’est grâce à la participation d’éminentes personnalités » a dit le MAESE