9e Ed. du FID/Coups d’état militaire, mutineries..: “ Ça ne peut pas continuer. Ce n'est pas acceptable. Il est temps de faire taire les armes et de privilégier le dialogue” (Macky SALL)

Le Président Macky Sall n'a pas manqué de dénoncer les prises de pouvoir anticonstitutionnelle qui se propagent dans la sous région, lors de son allocution d'ouverture du forum de Dakar. "Je ne sais pas ce qui se passe avec nos frères militaires. Il faut quand même parler avec vos camarades.” a lancé Macky SALL aux généraux présents dans la salle. Et d’ajouter “l'Afrique a besoin de pause pour travailler pour le développement. On ne peut pas tous les matins, nous annoncer une mutinerie. des militaires qui prennent une base ou qui vont libérer des prisonniers. On ne peut pas développer l'Afrique dans ces conditions", a condamné Macky Sall, estimant que l'Union africaine, les chefs militaires africains et les chefs d'États doivent se réunir autour d'une table pour mettre fin à ces perceptions qui contribuent à renchérir le crédit en Afrique. "Ça ne peut pas continuer. Ce n'est pas acceptable. Il est donc, temps de faire taire les armes et de privilégier le dialogue pour le règlement des différends et c'est aussi par le dialogue que l'on surmonte les clivages partisans pour bâtir des coalitions nécessaires à la stabilité des institutions", conclut-il.