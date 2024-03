6ème réunion du comité de pilotage du HCNSSM : Quatre recommandations sorties des travaux pour une sécurité sanitaire

Le secrétaire général du gouvernement a présidé ce vendredi 29 mars 2024 à la primature, la 6ème réunion du comité de pilotage du haut conseil national de la sécurité sanitaire mondiale (HCNSSM). À la fin des discussions, Seydou Guèye dit avoir retenu trois points majeurs.





« Cette rencontre a contribué à la mise en place de trois choses fondamentales : la stabilisation définitive des orientations stratégiques et de leur déclinaison en matière de planification, le renforcement et la mise en place les capacités nationales dans la conduite efficace des stratégies de sécurité sanitaire et enfin la perspective d’assurer un financement pérenne pour la mise en œuvre du programme multifonctionnel de sécurité sanitaire. »





Quatre recommandations ont été portées à la connaissance des membres de la réunion du comité de pilotage du HCNSSM. Le Sg du gouvernement liste en ses termes : « l’impératif d’une coalition, l’impératif de la capitalisation en matière de sécurité sanitaire et de gestion des catastrophes, la mutualisation et la synergie et enfin un cadre de concertation consolidé qui pourrait regrouper tous les acteurs détenteurs d’enjeux en matière de sécurité sanitaire et de protection... »