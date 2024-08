4ème sommet du Forum de coopération sino-africain : BDF en visite d'État, en Chine les 3 et 4 septembre 2024

L'annonce a été faite, ce mercredi 14 août 2024 en réunion du conseil des ministres. En effet, le président Bassirou Diomaye Faye se rendra en Chine sur invitation du président Chinois Xi Jinping, à partir du 3 septembre 2024, dans le cadre du renforcement des relations diplomatiques entre la République Populaire de Chine et le Sénégal et en prélude au Sommet du Forum de coopération Sino-africain. "Abordant son agenda diplomatique, le Chef de l’État a informé le Conseil qu’il effectuera une visite d’État en République populaire de Chine, les 03 et 04 septembre 2024, en prélude au 4ème sommet du Forum de coopération sino-africain, les 05 et 06 septembre 2024", renseigne le communiqué du Conseil des Ministres de ce mercredi.