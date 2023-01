4ème édition Table Ronde sur la gouvernance des ressources minérales : l’OSIDEA réunit à nouveau les acteurs du secteur et la société civile autour de l’exploitation du pétrole et gaz

La quatrième édition de la Table ronde sur la gouvernance des ressources minérales, à l'initiative de l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique (OSIDEA), s'est tenue le 10 janvier 2023, sous le thème : « Quelles stratégies pour construire les passerelles de la transition énergétique autour de l’exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal? »



Cette table ronde qui est un cadre privilégié d’échanges et de concertation autour de l’économie pétrolière et gazière a regroupé l’ensemble des acteurs clés intervenant directement ou directement dans le secteur des hydrocarbures, à savoir l’Etat, la société civile, les compagnies exploitantes, le secteur privé, les parlementaires, les universitaires…, pour échanger sur la question de la transition énergétique à l’aune des premières productions de barils de pétrole et du gaz au Sénégal, faire l’état des lieux sur l’avancée des projets pétroliers majeurs au Sénégal (GTA et SANGOMAR) et aussi évaluer l’état de mise en œuvre des

recommandations de la société civile à l’occasion de la dernière édition de la Table Ronde.



Cette activité dont l’intérêt s’inscrit dans la perspective d’évaluer la gouvernance de nos ressources minérales permettra à l’ensemble des participants (société civile, universitaires, secteur privé national, parlementaire …) d’avoir les bonnes informations qui les interpellent sur l’exploitation du gaz et du pétrole du Pays.