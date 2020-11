4e journée des éliminatoires CAN 2022 / Guinée Bissau - Sénégal : Sadio Mané sauve les Lions in extremis et leur offre la qualification (0-1)

Se sont des Djurtus déterminés et engagés qui se sont finalement inclinés face à la sélection sénégalaise qui aura réussi l'exploit de les battre à l'aller comme au retour. Sous une chaleur écrasante, les 22 acteurs se sont démenés pour remporter les trois points sur une pelouse catastrophique qui n'aura pas simplifié le match. Insuffisant pour priver le Sénégal de sa qualification arrachée à la 82e minute grâce à un but de sa star, Sadio Mané (1-0.)



Il faut dire que l'expulsion de Bura à la 64e a quelque peu fragilisé les Djurtus qui finiront par plier en fin de partie. Les protégés d'Aliou Cissé conservent ainsi la première place du groupe i avec désormais 12 points, plus en bonus la qualification mathématiquement garantie à l'issue de ces 4 journées jouées.



Le Sénégal se rendra au Congo Brazzaville en Mars 2021 avant de recevoir l'Eswatini dans la foulée pour les 5e et 6e journées de ces éliminatoires de la CAN Cameroun 2022.