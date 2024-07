47,8 % de la population inactive : Le sociologue Djiby Diakhaté se prononce sur les causes et les conséquences

Les résultats du recensement national de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie indiquent que le pourcentage globale de la population inactive est de 47,8 %. Pour ce qui est des jeunes âgés de 15-24 ans, ni en emploi, ni en études, ni en formation (NEET1), le pourcentage est de 46,8%. Par ailleurs, ce pourcentage de NEET est plus élevé chez les femmes (55,2%) que chez les hommes (38,0%). Ces chiffres alarmants ont servi de prétexte à l’émission "NAN CI WAX "de Dakaractu pour poser le débat avec notre invité le sociologue, Djiby Diakhaté pour réfléchir sur les causes et conséquences de cette situation qui frappe de plein fouet la jeunesse.



Selon le sociologue Djiby Diakhaté, les causes sont diverses en premier lieu l’échec des politiques de jeunesse. Il estime que les politiques d’orientation de l’emploi des jeunes ont été inefficaces et le plus souvent dominées par une orientation politicienne. « Les programmes de politiques de jeunesse malgré leur pertinence mais leur application demeurent efficaces », explique-t-il.

Le Pr Djiby Diakhaté estime que ces jeunes sont exposés à des tentations dangereuses qui peuvent conduire à la prostitution chez les jeunes filles et au banditisme chez les garçons….