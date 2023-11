3e journée Ligue 1 : Pas de vainqueur dans le derby entre Pikine et Guédiawaye… Le Jaraaf cale face à Diambars

Il y avait deux belles affiches ce samedi pour la troisième journée de la Ligue 1 de football. Au stade Alassane Djigo, l’AS Pikine a reçu son éternel rival, le Football Club de Guédiawaye, pour le croustillant derby de la banlieue Dakaroise.

Au même moment, le Jaraaf et Diambars se croisaient au stade Iba Mar Diop. Deux rencontres qui ont abouti sur des scores de parité à l’issue du temps imparti.

Avec une mobilisation exceptionnelle au stade Alassane Djigo et sous la présence effective du ministre des Sports, Lat Diop, par ailleurs président de Guédiawaye FC, les pikinois rêvaient de victoire. Mais, c’était sans compter sur la détermination et l’opportunisme des Crabes de GFC qui, par le biais de leur buteur maison, Abdoulie Gassama, ont cassé l’élan de l’ASP. Cette fois-ci, Abdoulie se mue en passeur décisif pour son coéquipier, Moustapha Fané, idéalement servi, qui ouvre la marque après neuf minutes (1-0).

Les visiteurs font la course devant, Pikine s’affole et cafouille son football donnant lieu à une partie très hachée. Cependant, il n’était pas question de subir un revers à domicile, qui plus est face au rival d’à côté. Sur un coup du sort, l’AS Pikine va obtenir un penalty inespéré. Le tireur, Boubacar Diédhiou Diallo, égalise à la 79ème minute sur une frappe parfaitement exécutée du pied gauche (1-1). Le derby est complètement relancé mais pas le score final qui reste inchangé. Guédiawaye est toujours leader provisoire de la Ligue 1 avec cinq points, Pikine est 5ème avec 4 unités au compteur.

Sur la pelouse du stade Iba Mar, le Jaraaf n’a pas vraiment brillé dans le jeu, encore moins dans le bilan comptable. Seulement trois points pris sur neuf possibles, après trois journées de championnat. Les Jaraafmen ont même frôlé la défaite ce samedi contre une belle équipe de Diambars dont l’attaquant Alassane Niang a profité d’un moment de flottement de la défense des médinois pour s’engouffrer dans la surface et déclencher une puissante frappe (1-0, 25e). N’eût été la grosse bourde commise par le gardien de Diambars, Alioune Badara Diop, le Jaraaf filait vers la défaite. En effet, le portier des Grenats, trop fébrile, a laissé le ballon passer entre ses gants, sur un coup de tête d’Ameth Niang (1-1, 73e).