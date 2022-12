30e édition de la FIDAK : La CSS et l’IPRES exposent le projet Ndam Li

L’institut de prévoyance retraite du Sénégal et la caisse de sécurité sociale s’est installé à la foire internationale de Dakar qui en est à sa 30e édition cette année. Cette exposition internationale est une belle opportunité pour les deux institutions sociales, de montrer le projet Ndam Li qui est l’illustration d’une immatriculation unique avec un numéro unique dé sécurité sociale. Ce projet permet pour l’employeur des deux institutions, de dématérialiser ses projets en ligne, d’en finir avec les déplacements, de faire une déclaration commune et même de lutter contre l’évasion sociale.



En se disposant d’un stand à la foire de Dakar qui fait 150 m2, l’Ipres et la caisse de sécurité sociale s'installent dans le pavillon du Sénégal et commencent à accueillir leurs visiteurs depuis le début de l’ouverture de la foire. Les agents sur place vont livrer les informations nécessaires sur le projet et la marche des deux institutions et en même temps, de se mettre dans la continuité de services.