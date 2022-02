2ème phase des journées de vaccination contre la poliomyélite : les parents priés de collaborer pour sauver leurs enfants.

C'est ce vendredi 25 février qu’a démarré la deuxième phase des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite.



La cérémonie de lancement s'est tenue au sein de l'hôpital Gaspard Camara en présence d'autorités, des acteurs sanitaires, acteurs communautaires et partenaires.



En effet, après une première phase lancée du 17 au 19 décembre 2021, des leçons ont été tirées après cette campagne. Et pour cette deuxième phase, le ministère de la santé ici représenté par le directeur de cabinet du ministre, le Dr Alphonse Thiaw, de présider que ces failles notées vont être prises en compte afin de mener une campagne de vaccination réussie avec en faisant le nécessaire pour atteindre l'objectif fixé, c’est-à-dire 95% dans tous les districts sanitaires.



En outre, Sylvia Danailov, la représentante de l'Unicef, de soutenir que malgré les efforts considérables déployés dans tous les pays du monde, mais aussi dans la région Africaine, depuis janvier 2021, plusieurs pays ont rapporté des cas de polio virus de type 2. Malheureusement, le Sénégal avait la confirmation de 18 cas de paralysies dus au polio virus de type 2 et 15 cas environnementaux. Et même si ces cas ont été pris en charge et maîtrisés à temps, cela n'empêche que la population doit démobiliser pour créer un barrière fin de bloquer cette maladie dévastatrice une bonne fois pour toutes en vaccinant tous les enfants de 0 à 5 ans...