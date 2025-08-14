2ème journée Afrobasket Hommes : Les Lions trébuchent face à l’Égypte (77-91) et perdent la tête du groupe D

Les Lions du Sénégal ont subi ce 14 août leur première défaite dans ce tournoi Afrobasket 2025 face à une équipe égyptienne redoutable, s’inclinant 77-91 lors d’un match marqué par des difficultés offensives et la blessure précoce de Gora Camara.



Dès les premières minutes, le Sénégal a été fragilisé par la sortie sur blessure de son pivot clé, Gora Camara, touché à la cheville gauche après seulement quatre minutes de jeu. Privés de leur présence physique sous le panier, les Lions ont peiné à contenir l’intensité égyptienne, notamment portée par Mohamed Mohamed (22 points) et Ehab Amin (19 points, 11 rebonds).



Malgré un premier quart-temps serré (20-18), les Sénégalais ont rapidement été dépassés par l’efficacité offensive des Pharaons, qui ont creusé l’écart grâce à une défense agressive et une adresse à trois points bien supérieure (6/31 seulement pour le Sénégal). Brancou Badio (18 points) et Fall Faye (17 points, 10 rebonds) ont tenté de relancer leur équipe, mais les erreurs défensives et les ratés en attaque ont scellé leur sort.



À la mi-temps, l’Égypte menait déjà 42-36, avant d’étendre son avance à 67-55 à la fin du troisième quart-temps. Un bref sursaut sénégalais en début de quatrième période n’a pas suffi à inverser la tendance, les Pharaons maintenant leur domination jusqu’au buzzer final.



Avec cette défaite, le Sénégal cède la première place du groupe D à l’Égypte et devra impérativement se reprendre face au Mali samedi pour espérer une qualification directe en quarts de finale. Pour les Lions, l’inquiétude demeure aussi autour de la blessure de Gora Camara, dont l’absence pourrait peser lourd dans la suite de la compétition.



Rendez-vous samedi pour le choc décisif contre le Mali.