25 ans du Centre d'Etudes Stratégiques de l'Afrique : l'ASCESA initie un colloque scientifique pour échanger sur les défis sécuritaires en Afrique de l'Ouest

"La démocratie à l'épreuve des nouveaux défis sécuritaires en Afrique de l'Ouest et au Sahel", tel est le thème du colloque scientifique de deux jours, initié par l'amicale Sénégalaise de la communauté du Centre d'Etudes Stratégiques de l'Afrique. La cérémonie d'ouverture a été présidée, ce mardi 5 novembre par le ministre des Forces Armées, le Général Birame Diop. En effet, la rencontre a pour objectif d'étudier les relations entre les nouveaux défis sécuritaires et l'évolution de la démocratie en Afrique de l'Ouest et au Sahel, afin de proposer des solutions stratégiques durables, mais également d'identifier les mécanismes de résilience des institutions démocratiques face à la montée de l'insécurité. Ce qui fait dire au Général d'Armée Birame Diop que " Si la démocratie s'affaiblit cela aura des impacts négatifs sur la sécurité de la communauté, de la société. Si la sécurité s'affaiblit bien attendu ça aura également des répercussions négatives sur le niveau de démocratie, donc nous devons travailler de manière concomitante à renforcer et notre démocratie et notre sécurité parce que les deux vont de paires. Cela se fait au niveau national mais aussi au niveau sous régional compte tenu de la transnationalité des défis", a soutenu le Ministre des Forces Armées. Au terme des deux jours d'échanges, les participants au nombre de 60, constitués d'universitaires, des représentants des Forces de Défenses et de Sécurité (FDS), des membres des organisations de la société civile (OSC), des ONG vont donner des conclusions qui vont servir à sensibiliser d'avantages les populations.