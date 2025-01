2024 en rétrospective : Dr Macoumba Diouf analyse la campagne arachidière et les faits marquants de l’année

Dans une interview accordée à Dakaractu, Dr Macoumba Diouf, ancien directeur de l’Horticulture et maire de Latmingué, a fait un tour d’horizon des événements marquants de l’année 2024. Il a d’abord évoqué le bouleversement politique majeur avec le changement de régime, soulignant la perte de figures emblématiques du pays, qu’elles soient politiques, religieuses ou éducatives. Un constat qui, selon lui, impacte profondément la trajectoire nationale. L’élection des députés, avec ses enjeux et tensions, a également retenu son attention, mais c’est la gestion du foncier qui a dominé son analyse. En tant que point focal du foncier pour l’Association des Élus Locaux, Macoumba Diouf n’a pas mâché ses mots : la situation foncière au Sénégal est critique. Toutefois, il se félicite que Latmingué serve d’exemple en matière de gestion foncière, une référence qui, selon lui, démontre qu'une bonne gouvernance locale peut faire la différence.







Le maire de Latmingué n’a pas épargné la campagne arachidière de cette année, malgré les efforts de l’État. Si la volonté politique est là, les réalités du terrain révèlent une autre vérité : les problèmes persistent, en particulier avec le faible nombre de points de collecte, un fléau qui continue de miner la filière. Ce manque d’infrastructures adéquates, conjugué à la faiblesse des prix et à la gestion chaotique des récoltes, aggrave la situation pour les producteurs. Il a par ailleurs insisté sur la nécessité de réformes urgentes et de mesures concrètes pour résoudre ces impasses, sinon les répercussions sur l’économie locale et nationale pourraient devenir dramatiques.