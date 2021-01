1ere journée Ligue 2 : L'Us Ouakam, le Duc et Jamono Fatick ont ouvert le bal...

Un match nul, une victoire à domicile et un succès à l'extérieur, c'est le bilan provisoire de la première journée de Ligue 2 de football qui a démarré ce samedi. Avec trois rencontres disputées sur sept prévues, la L2 bat déjà son plein malgré le huis clos et les restrictions sanitaires imposées par la Ligue sénégalaise de football professionnel (Lsfp.)

Pour cette première de la saison 2020-2021, six clubs ont retrouvé la compétition avec les oppositions entre Jamono Fatick / Us Ouakam, Thiès FC / Dakar université club et Port / Keur Madior.



Au stade Massène Sène de Fatick, le Jamono Fatick qui évoluait à domicile, s'est défait de l'US Ouakam sur la plus petite des marques 1-0.



Dans la capitale du rail, Thiès FC a profité de l'avantage du terrain pour battre l'équipe universitaire, le DUC 1-0 sur la pelouse du stade Lat Dior.



Pour ces résultats provisoires, la mauvaise opération est à mettre du côté des pensionnaires du Port qui se sont inclinés face à Keur Madior 1-2 au stade Alassane Djigo.



Pour la suite de cette première journée prévue ce dimanche, la renaissance affronte EJ Fatick, Sonacos recevra Africa Promo Foot, la Linguère se rendra chez Demba Diop FC (Lundi 4 janvier) alors que Guédiawaye FC jouera à domicile contre Amitié FC.