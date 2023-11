1er édition de la BRII: “la présente cérémonie est historique, car elle matérialise un changement collectif de paradigme (Macky Sall)

Le président de la République Macky Sall a ouvert les travaux de la première édition de la Biennale de la Recherche de l’innovation et de l’industrialisation (BRII) qui se tient du mardi 28 au 30 novembre 2023 à Diamniadio. Ce colloque international sur la Médecine nucléaire permet de jeter les bases d’une dynamique fédératrice qui donne la possibilité aux chercheurs, aux praticiens de la médecine nucléaire, aux étudiants et à la société civile du continent de disposer d’un cadre de dialogue et de partenariat en tant que force d’initiatives et de propositions en direction des décideurs politiques et des partenaires techniques et financiers. Selon le chef de l'État, "la présente cérémonie est historique, car elle matérialise un changement collectif de paradigme, et témoigne de l'engagement solidaire et résolu de notre continent, de ses universitaires et chercheurs, pour un avenir meilleur pour tous. Les objectifs de cette biennale sont clairement définis : 1 Catalyser l'innovation ; 2. Stimuler la recherche et ; 3. Accélérer l'industrialisation pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens", précisé Macky Sall devant ses hôtes.

Ainsi, il soulève qu'en s’appuyant sur la science, la technologie et l'Innovation, l'Afrique vise à accroître significativement sa production agricole et industrielle, garantir sa souveraineté alimentaire, lutter contre les maladies et assurer une éducation et un accès universel et équitable à l'électricité et à l’eau potable. "Ainsi, nos pays pourront-ils rompre le cercle vicieux de « l’échange inégal » qui fait de notre continent un réservoir de matières premières exportées à bas prix, revendues à des prix exorbitants après leur transformation ailleurs", a fait valoir le Président Macky Sall.