145e APPEL du Mahdi : Une délégation de CORIS BANK rencontre le Khalife Général des Layennes

Dans le cadre du 145e APPEL du Mahdi, une délégation dirigée par les Directeurs Généraux Adjoints, M. Mor Niass et M. Ibrahima Bayate Ndiaye de Coris Bank International Sénégal, s’est rendue auprès du Khalife des Layennes pour lui exprimer son soutien et réaffirmer l’engagement continu de la banque envers la communauté.



Lors de cette rencontre, M. El Hadj Bara Diène, porte-parole de CBI Sénégal et Président du Conseil de Conformité Interne de la branche islamique, a rappelé que cette solution de financement alternative est entièrement conforme aux principes de la charia. Elle vise à offrir une finance éthique, responsable et non spéculative, accessible à tous ceux qui souhaitent investir, épargner ou obtenir un financement respectant les règles de la finance islamique.



Serigne Dial Thiaw Laye, représentant du Khalife, a exprimé la satisfaction du Khalife Général envers Coris Bank International, qualifiée de "banque de la communauté Layenne". Une série de prières a été formulée pour la réussite de la nouvelle Direction Générale, dirigée par M. Prosper Zongo, dans ses nouvelles missions, ainsi que pour l’ensemble du personnel de Coris Bank International.