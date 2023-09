144 ème édition Gamou Thiénaba : Serigne Assane Seck revient sur son entretien avec le Président Macky Sall venu lui faire ses adieux

La cité religieuse de Thiénaba a célébré la commémoration de la 144 ème édition de la naissance du Prophète (PSL). L'occasion a été saisie par le Khalife général des Seck, Serigne Assane Seck pour revenir sur la visite du Président Macky Sall qui était venu pour lui faire ses adieux en tant que chef de l'État.



Pour Serigne Assane Seck, le Président Macky Sall doit après avoir quitté le pouvoir en 2024, rester au Sénégal pour soutenir son remplaçant pour la bonne marche du pays. "Ce qui m'impressionne le plus chez lui, c'est ce qu'il a réalisé dans les foyers religieux et le grand bond en avant dans lequel s'inscrit le pays depuis qu'il le dirige", a soutenu le Khalife. Qui est d'avis qu'on "peut remplacer le Président Macky Sall. Mais son abnégation et son patriotisme sont inégalables". Il a également prié pour le Président Macky Sall et pour la réussite de ses projets.



À rappeler que la délégation qui était venue prendre part à cette cérémonie officielle était composée du Gouverneur de région, du Préfet Moussa Diagne, du ministre de l'artisanat, le Dr Pape Amadou Ndiaye, du président du Conseil départemental, Siré Dia.