112ème conférence internationale du Travail : Mody Guiro et Hamidou Diop élus

Un sénégalais a été élu pour un mandat de trois ans comme membre titulaire au Conseil d’Administration de l’Organisation internationale du Travail. C’est en marge de la 112ème Conférence internationale du Travail qui réunit du 3 au 14 juin 2024 les délégués des 187 États membres.





Autre élection, Mody Guiro, SG de la CNTS a été élu membre titulaire par le collège des travailleurs ainsi que Hamidou Diop au titre du collège des employeurs. Le Sénégal est l’un des rares pays à être représenté par ses trois mandants tripartites.





D’importants points sont inscrits à l’ordre du jour de cette conférence, notamment une discussion récurrente sur l’objectif stratégique des principes et droits fondamentaux au travail, la protection contre les dangers biologiques, le travail décent et l’économie de soin, l’administration du travail dans un monde en mutation.





Ainsi, la délégation du Sénégal est conduite par le ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions, Yankhoba Diémé. Il est accompagné dans sa délégation de l’ambassadeur Coly Seck, représentant permanent du Sénégal auprès de l’Office des Nations unies à Genève et l’équipe de la direction générale du travail et de la sécurité sociale dirigée par Karim CISSE. Il y a aussi dans la délégation les représentants des travailleurs et le patronat.