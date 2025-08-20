1/4 finale Afrobasket-Masculin : un choc de titans entre le Sénégal et le Nigeria

Ce mercredi 20 Août, la Kilamba Arena de Luanda vibrera au rythme d'un choc Ouest-africain explosif : le Sénégal affrontera le Nigeria en quart de finale de l'AfroBasket 2025. Tout d'abord, ce match représente bien plus qu'une simple qualification : il s'agit d'une rivalité ouest-africaine historique qui promet un spectacle intense.



En effet, l'historique des confrontations révèle un équilibre particulier. Sur les 8 matches officiels depuis 2001, le Nigeria mène légèrement avec 5 victoires contre 3 pour le Sénégal. Cependant, la tendance récente penche en faveur des Lions qui ont remporté leurs deux derniers affrontements, dont une victoire convaincante 93-87 en août 2023 lors des Pré-Olympiques.



Par ailleurs, l'analyse tactique dévoile un contraste saisissant entre les deux équipes. D'un côté, le Nigeria présente une machine offensive redoutable, comptant sur son adresse à deux points (64,8%) et sur des joueurs de calibre NBA comme Josh Okogie. De l'autre, le Sénégal montant en puissance dans cet Afrobasket, mise sur sa puissance physique et sa domination aux rebonds (56 par match en moyenne), avec Brancou Badio comme leader offensif providentiel (31 points contre le Soudan du Sud en barrages).



Néanmoins, chaque formation présente des faiblesses exploitables. D'une part, la défense nigériane a parfois montré des lacunes, notamment au rebond (42,7 contre 56 pour le Sénégal). D'autre part, les Sénégalais pêchent encore en adresse à trois points (22,5% seulement contre 32% pour les D'Tigers).



Au final, ce choc des styles avec d’un côté la finesse nigériane contre la puissance sénégalaise, s'annonce bouillant. À l'issue de ce duel ouest-africain, le vainqueur affrontera en demi-finale le vainqueur du match Angola-Guinée, faisant de cette rencontre une sorte de finale avant la lettre...