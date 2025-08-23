1/2 finale Afrobasket masculin : Acte II entre le Sénégal et le Mali

Ce samedi 23 août 2025, la sélection sénégalaise affrontera une nouvelle fois le Mali en demi-finale de l’AfroBasket masculin à Luanda, après l’avoir déjà battu en phase de poules (80-70) le 16 août dernier. Dans ce match serré, les Lions de la Téranga avaient su renverser la situation en fin de rencontre, portés par Brancou Badio et Jean Jacques Boissy (17 points chacun).



Le Sénégal, quintuple champion d’Afrique et tombeurs du Mali en phase de poule, semble avoir un avantage psychologique, ayant remporté les six dernières confrontations contre les Aigles du Mali. Cependant, le Mali a montré son caractère en éliminant la Côte d’Ivoire l’un des favoris dans cet Afrobasket en quarts de finale après une prolongation spectaculaire, grâce à des performances clés d’Aliou Diarra et Mahamane Coulibaly.



Les enjeux sont immenses : une place en finale face au vainqueur du duel Angola-Cameroun. Pour le Sénégal, il s’agit de poursuivre sa quête d’un sixième titre, tandis que le Mali rêve de créer la surprise et de briser sa malédiction face à son voisin ouest-africain. Le rendez-vous est donné à 15h00 GMT à la Kilamba Arena de Luanda.