06 mois d'hivernage au Sénégal : "Nous pouvions avoir deux traites en faisant deux cultures consécutives"(Habib Thiam).

"Nous espérons avoir une très bonne campagne parce que les prix sur l'international sont favorables par rapport à la situation actuelle du pays", telle est la conviction du président du Collectif des Producteurs et Exportateurs de Graines d'Arachide (COPEGA), Habib Thiam.

À l'occasion d'un forum organisé à Kaolack, le président du Copega de souligner les différentes mutations, notamment l'augmentation du prix du kg de l'arachide qui est favorable aux producteurs. À l'en croire, cette nouvelle donne va tout simplement avoir une répercussion positive sur leur quotidien en assurant notamment une sécurité alimentaire. Selon lui, cette politique va booster les revenus de ces derniers et aider par ricochet à l'atteinte de la souveraineté alimentaire.

S'agissant du changement climatique, Habib Thiam de militer pour une amélioration des cultures. "Cette année-ci, on a eu 06 mois d'hivernage et je pense que cela devrait avoir des résultats bénéfiques pour le producteur pour avoir dans une saison deux traites en faisant deux cultures consécutives par rapport au changement climatique". Mais selon Habib Thiam, on a bien écouté la Météo pour pouvoir amorcer un bond en avant...