‎SG de l'ONU : Moussa Baldé (PCD/Kolda) soutient la candidature de Macky Sall...

Moussa Baldé, le président du conseil départemental de Kolda et coordonnateur du RUR, soutient la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l'ONU. Dans cet élan, il estime que ce profil est le choix pour un monde plus "juste" , plus "unifié" et plus "solidaire". D'autres arguments viennent renforcer ce soutien comme son leadership dans la défense des intérêts des communautés vulnérables, pour la paix et le développement.
