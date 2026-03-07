‎En route vers le 08 mars à Kolda : Hommage aux badjenou gox, sages-femmes et clubs de jeunes filles leaders...

‎En prélude de la journée internationale de la femme, un vibrant hommage a été rendu aux « badjenou gox », aux sage-femmes et aux clubs de jeunes filles leaders par la section féminine du mouvement Kolda debout. Ce panel entièrement consacré à la santé de la jeune fille, de la femme et de son autonomisation s'est tenu ce samedi 07 mars avec l’accompagnement du CCA et des autorités.

‎Ainsi, cette rencontre a permis de montrer le travail colossal des « badjenou gox », clubs de jeunes filles leaders et des sage-femmes dans la communauté. Dans la foulée, la question centrale des menstruations a été soulevée sans tabou par ces dernières pour renforcer la sensibilisation. En ce sens, les plaidoiries faites par Adama Diallo (présidente clubs de jeunes filles) et Ndèye Fatou Niang (présidente badjenou gox) ont porté sur la dignité et l’éclosion des filles et des femmes.

Et le thème choisi « le rôle et la responsabilité des badienou gox, des sages-femmes dans la communauté » en est exemple illustratif. D’ailleurs, ceci est renforcé par le sous-thème « le devoir des sages-femmes dans les structures de santé et l'impact communautaire des clubs de jeunes filles. » Ainsi, au cours de ces échanges, une sensibilisation a été faite sur la santé de la reproduction des jeunes filles et des femmes et des maladies sexuellement transmissibles. A cela, il a été ajouté une plaidoirie forte pour l’autonomisation des femmes en les dotant de financements et de formations.

‎Pour Adama Diallo, « les badjenou gox et les sages-femmes sont de véritables acteurs pour sauver des vies. C’est pourquoi, il est important de les honorer pour le travail abattu. » À ce titre, elle précise : « nous sommes un réseau de plus de 3.000 jeunes filles œuvrant pour la défense des droits des femmes. Aujourd’hui, nous jouons un rôle important car nous participons à la sensibilisation sur la santé de la reproduction et les violences basées sur le genre. Mais aussi grâce au « new deal » nous luttons contre les mariages et grossesses précoces et les mutilations génitales féminines… »

‎Ndeye Fatou Niang présidente Badjene gox estime qu’elle lutte contre la mortalité maternelle et les accouchements à domicile depuis leur formation en 2009. « Nous avons fait un travail colossal en sensibilisant les populations sur ces risques car la région de Kolda avait le plus fort taux de mortalité maternelle. C’est pourquoi, nous remercions l’auteur de cette initiative pour avoir pensé à nous rendre cet hommage. »

Awa Diassy, présidente section féminine/MKD, soutient que l’initiative émane des jeunes de cette section. Dans la foulée, elle précise : « cela se justifie par notre engagement communautaire pour le développement. D’ailleurs, je rappelle qu’il faut unir nos forces en passant par les femmes et les jeunes filles et garçons pour bâtir un Kolda prospère. C'est pour cela que nous avons choisi d’honorer les badjenou gox, les sage-femmes et les jeunes filles leaders… »