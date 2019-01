" Macky Sall : la réponse par l'action" , est le tout nouvel ouvrage écrit par Alioune Fall. Un livre bilan qui donne une idée des réalisations du président Macky Sall durant ses sept années de pouvoir.

À travers ce livre qui s'inscrit dans la logique du premier qui avait comme titre : " Macky Sall contre vents et marées ", l'auteur dit l'écrire par devoir et par conviction. Il constitue selon lui, cette réalité consensuelle dans l'opinion sénégalaise de la caractéristique identitaire du chef de l'État reconnu comme un homme d'action efficace et peu bavard. À en croire toujours le journaliste écrivain, le président Macky Sall a subi des agressions verbales durant ses sept ans de gouvernance, mais n'a jamais senti le besoin de répondre. Dans la même foulée, Alioune Fall explique que le président a choisi d'opposer l'action constructive aux discours de rancœur et d'amertume.

La cérémonie de dédicace de ce livre s'est tenue à Kaolack sous la présidence du chef de l'Etat Macky Sall.

Occasion saisie également par le banquier d'affaires pour dresser le bilan économique du régime de Macky Sall. Un bilan plus que reluisant selon lui, avec un taux de croissance dépassant même la barre des 7%...