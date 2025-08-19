Ziguinchor : le stade Aline Sitoé Diatta submergé par les pluies

Le stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor est totalement impraticable depuis plusieurs jours. Les fortes pluies qui se sont abattues récemment dans la capitale du Sud ont transformé l’enceinte sportive en un véritable bassin d’eau.
Inauguré après réhabilitation le 19 novembre 2024, le stade devait abriter les phases nationales ce lundi 18 août 2025. Mais face à l’inondation de la pelouse et des alentours, la compétition a dû être reportée, plongeant organisateurs et sportifs dans le désarroi. Une situation qui remet sur la table la problématique de la gestion des infrastructures sportives au Sénégal, particulièrement en période hivernale.
