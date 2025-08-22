Ziguinchor : Lancement officiel de la formation d’intégration des agents des collectivités territoriales dans la Fonction publique locale


Ziguinchor : Lancement officiel de la formation d’intégration des agents des collectivités territoriales dans la Fonction publique locale
Une étape décisive vient d’être franchie dans la mise en place de la Fonction publique locale au Sénégal. Le Directeur général du Centre national de la Fonction publique locale et de la Formation, Alioune Kébé, a officiellement lancé les sessions de formation des agents des collectivités territoriales ce vendredi 22 août 2025 à Ziguinchor.

Cette formation s’inscrit dans le cadre du projet « Soutien à la gouvernance territoriale et au dialogue de territoires », financé par l’Ambassade de France au Sénégal. Elle vise à doter les agents des compétences nécessaires pour répondre efficacement aux exigences de leurs nouvelles fonctions dans l’administration locale.

M. Kébé a souligné que cette formation repose sur un programme innovant, basé sur une approche par compétences. Chaque module est conçu pour renforcer les aptitudes des agents en fonction des missions qui leur seront confiées. « Ces sessions de formation marquent une étape importante dans le parachèvement de la mise en place de la Fonction publique locale au Sénégal », a-t-il déclaré dans son allocution.

Cette première phase de la formation concerne les régions de Ziguinchor, Dakar, Thiès et Tambacounda. Elle cible trois corps essentiels du cadre de l’administration générale des collectivités territoriales. En tout, 308 agents bénéficieront de cette session d’intégration, qui marque le début d’une professionnalisation accrue des ressources humaines territoriales.

Le lancement de cette formation répond également à une recommandation forte du Diagnostic de la Fonction publique locale réalisé entre octobre 2023 et mars 2024. Cette étude, menée avec l’appui de l’Ambassade de France, a mis en lumière les besoins criants en formation et en qualification du personnel au sein des collectivités territoriales sénégalaises.

Au nom des bénéficiaires, le maire de Mlomp a salué la tenue de cette session " les collectivités territoriales sont avant, pendant et après toute activité. Malheureusement nous avions tendance à être oubliés, mais aujourd’hui nous saluons cette dynamique rassurante pour les agents",  confie Ansoumana Diémé.
 


Le lancement officiel à Ziguinchor a réuni plusieurs autorités administratives et territoriales, dont le préfet du département, des représentants de l’Ambassade de France, des élus locaux, ainsi que des membres du CNFPLF.

Cette initiative marque une avancée notable vers une administration locale plus performante, plus professionnelle et mieux équipée pour répondre aux attentes des citoyens dans les territoires.
Vendredi 22 Août 2025
