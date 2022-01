XËYU NDAW ÑI - À Diourbel, 1.154 jeunes signent leurs premiers contrats de travail.

Diourbel a abrité ce vendredi la cérémonie

de signature des contrats de travail au profit de 1.154 jeunes ayant été recrutés dans le cadre du projet « Xëyu Ndaw Ñi ». La rencontre a eu lieu sous la présence du ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Seydou Sow et du ministre de l’Emploi.



Dame Diop a d’emblée précisé que 09 régions ont reçu sa délégation au cours d’une tournée qui aura débouché sur le recrutement de 65.000 jeunes Sénégalais pour des contrats de travail à durée déterminée de 02 ans renouvelables, une fois.



Dame Diop précisera que les recrutements ont été territorialisés, conformément aux directives du Chef de l’État.



Ainsi, la région de Diourbel aura enregistré un total recrutement de 1.154 jeunes repartis comme suit : 302 pour le département de Diourbel, 505 pour celui de Mbacké et 347 au niveau de Bambey...